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Солодухин стал игроком «Спартака»

14:14
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Нападающий Вячеслав Солодухин подписал двухлетний контракт со Спартаком, информирует пресс-служба клуба. Четыре последних сезона форвард провел в составе «Салавата Юлаева». В минувшем сезоне он принял участие в 51 встрече, в которых набрал 7 (4+3) очков.

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