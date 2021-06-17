Солодухин стал игроком «Спартака»
14:14
Нападающий Вячеслав Солодухин подписал двухлетний контракт со Спартаком, информирует пресс-служба клуба. Четыре последних сезона форвард провел в составе «Салавата Юлаева». В минувшем сезоне он принял участие в 51 встрече, в которых набрал 7 (4+3) очков.
Вячеслав Солодухин подписал двухлетний контракт с нашим клубом!— Spartak Moscow (@spartak_hc) June 17, 2021
Четыре последних сезона форвард провёл в составе «Салавата Юлаева», в минувшем сезоне он принял участие в 51 встрече, в которых набрал 7 (4+3) очков.
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