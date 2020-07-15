Солодухин по новому контракту в «Салавате» получит 12 миллионов рублей в год

Нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин подписал контракт с клубом на новых условиях, сообщает «Горобзор». За один сезон форвард заработает 12 миллионов рублей.

В прошедшем сезоне 31-летний нападающий набрал 2 (1+1) очка в 38 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф провел три матча, не отметившись результативными действиями при показателе полезности «-1».