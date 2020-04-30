КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Сокол» останется фарм-клубом «Амура»

13:24
Теги:

«Амур» заключил новое соглашение о спортивном сотрудничестве с красноярским «Соколом», выступающим в Высшей хоккейной лиге, сообщает официальный сайт хабаровского клуба КХЛ.

Сибиряки являются партнерами «Амура» в ВХЛ на протяжении нескольких сезонов. В соответствии с договором о спортивном сотрудничестве, «Амур» сможет в течение сезона направлять своих игроков в расположение клуба-партнера.

В минувшем сезоне за «Сокол» в разное время играли 10 хоккеистов системы «Амура»: вратарь Евгений Киселев, защитники Никита Александров, Александр Гопиенко, Егор Журавлев, Никита Камалов, Александр Игошев, Павел Медведев, нападающие: Артур Гиздатуллин, Артур Болтанов, Максим Капитуров.

Дополнительная информация:

https://www.hcamur.ru/news/item/sokol-ostanetsya-partnyorom-amura-v-novom-sezone/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир