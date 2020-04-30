«Сокол» останется фарм-клубом «Амура»

«Амур» заключил новое соглашение о спортивном сотрудничестве с красноярским «Соколом», выступающим в Высшей хоккейной лиге, сообщает официальный сайт хабаровского клуба КХЛ.

Сибиряки являются партнерами «Амура» в ВХЛ на протяжении нескольких сезонов. В соответствии с договором о спортивном сотрудничестве, «Амур» сможет в течение сезона направлять своих игроков в расположение клуба-партнера.

В минувшем сезоне за «Сокол» в разное время играли 10 хоккеистов системы «Амура»: вратарь Евгений Киселев, защитники Никита Александров, Александр Гопиенко, Егор Журавлев, Никита Камалов, Александр Игошев, Павел Медведев, нападающие: Артур Гиздатуллин, Артур Болтанов, Максим Капитуров.