"Сочи" заключил пробный контракт с Анисиным

Нападающий Михаил Анисин заключил пробный контракт с "Сочи", информирует пресс-служба клуба. Форвард уже прибыл в Сочи и вскоре начнет работу в тренировочном лагере "леопардов".

31-летний Анисин уже выступал в составе сочинцев в сезонах 2014/2015 и 2015/2016, проведя в общей сложности 96 матчей и набрав в них 51 (24+27) очко. Всего в КХЛ на счету хоккеист 382 игры, в которых он забросил 106 шайб и 96 раз ассистировал партнерам.

В сезоне 2011/2012 он принял участие в Матче Звезд КХЛ, стал лучшим снайпером плей-офф и обладателем Кубка Гагарина в составе московского "Динамо".