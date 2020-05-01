«Сочи» заключил контракты с Юханссоном и Нильссоном
19:10
Пресс-служба КХЛ сообщает, что «Сочи» заключил двухлетний контракт с нападающим Линусом Юханссоном и однолетний контракт с форвардом Маркусом Нильссоном.
В сезоне-2019/20 27-летний Юханссон и 28-летний Нильссон выступали за шведский «Ферьестад».
За сборную Швеции Юханссон провел 15 матчей и набрал 4 (2+2) очка.
.@HCSOCHI заключил двухлетний контракт с нападающим Линусом Юханссоном и однолетний контракт с форвардом Маркусом Нильссоном#KHLTransfers— KHL Media (@khlmediateam) May 1, 2020