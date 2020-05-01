«Сочи» заключил контракты с Юханссоном и Нильссоном

Пресс-служба КХЛ сообщает, что «Сочи» заключил двухлетний контракт с нападающим Линусом Юханссоном и однолетний контракт с форвардом Маркусом Нильссоном.

В сезоне-2019/20 27-летний Юханссон и 28-летний Нильссон выступали за шведский «Ферьестад».

За сборную Швеции Юханссон провел 15 матчей и набрал 4 (2+2) очка.

.@HCSOCHI заключил двухлетний контракт с нападающим Линусом Юханссоном и однолетний контракт с форвардом Маркусом Нильссоном#KHLTransfers — KHL Media (@khlmediateam) May 1, 2020

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