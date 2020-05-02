«Сочи» заключил двусторонний контракт с Конновым

«Сочи» заключил двусторонний контракт на один год с нападающим Александром Конновым, сообщает официальный сайт клуба.

Уроженец Хабаровского края начал свою профессиональную карьеру игрока в Москве, где выступал за юношеские команды «Спартака» и «Крыльев Советов», после чего дебютировал в МХЛ в составе «Мытищинских атлантов».

В сезоне-2012/13 пробовал свои силы в Северной Америке, где выступал за «Волшебников» из Миннесоты и «Твин Сити Стил», кстати, там он отметился отличной результативностью, в 17 матчах набрав 32 (11+21) очка.

После недолгой побывки в Северной Америке форвард вернулся в МХЛ выступать за «Капитан» из Ступино.

В сезоне-2015/16 нападающий выступал за «Витебск» и «Гомель», за который даже сыграл в плей-офф белорусской экстралиги.

Начиная с 2016 года форвард защищал цвета «Сарова» в ВХЛ, откуда в 2019 году перебрался в «Адмирал» и начал свое выступление в КХЛ.

За два неполных года во Владивостоке Коннов сыграл 50 матчей и набрал 14 (8+6) очков.