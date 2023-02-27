«Сочи» заинтересован в продлении контракта с вратарем Бердиным

Заместитель генерального директора «Сочи» Алексей Бадюков в интервью «СЭ» рассказал, что клуб заинтересован продлить соглашение с голкипером Михаилом Бердиным.

— Михаил Бердин останется в команде на следующий сезон?

— У Михаила заканчивается контракт. Ведем переговоры, права у нас.

— Вы заинтересованы в Бердине?

— Безусловно.

В этом сезоне 24-летний хоккеист провел 19 матчей в КХЛ. Сегодня, 27 февраля, он был признан лучшим вратарем впервые в карьере, одержавший три победы в трех матчах недели. По его воротам было нанесено 126 бросков (42 в среднем за игру), из которых он отразил 94,44 процента.

Полностью интервью Бадюкава «СЭ» читайте здесь