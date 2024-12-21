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Сегодня, 07:32

«Сочи» забрал форварда Биттена из списка отказов

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард Уильям Биттен подписал контракт с «Сочи», сообщается на официальном сайте КХЛ.

Сочинцы забрали 26-летнего канадца из списка отказов, куда игрока выставил «Спартак».

Биттен перешел в «Спартак» в августе 2024 года. За 21 игру в составе московского клуба Биттен набрал 5 (1+4) очков.

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