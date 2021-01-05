«Йокерит» всухую победил «Сочи», Йенсен оформил дубль

«Йокерит» одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Финский клуб на выезде переиграл соперника со счетом 5:0.

Нападающий Никлас Йенсен оформил дубль в этой встрече.

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«Сочи» (Сочи) — «Йокерит» (Хельсинки) — 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)

Голы: Йенсен — 13 (Скленичка, Пудас), 32:07 — 0:1. Хаапала — 7 (Норман), 36:32 — 0:2. Йенсен — 14 (Лев, Шредер), 38:17 — 0:3. Йоэнсуу — 10 (бол., Регин, О`Нилл), 40:56 — 0:4. Пильстрем — 2, 59:22 — 0:5.

Вратари: Красиков — Калниньш.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 19 (4+2+13) — 37 (12+12+13).

Судьи: Гофман, Гофман.

5 января. Сочи. ДС «Большой».