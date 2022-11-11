«Сочи» взял в аренду молодого голкипера «Трактора»
Голкипер системы «Трактора» Вячеслав Бутеец отправится в расположение «Сочи» по договору временного перехода (аренды), сообщает сайт клуба.
20-летни Бутеец — воспитанник челябинского «Трактора». В межсезонье-2022 голкипер был выбран на драфте новичков НХЛ-2022 командой «Анахайм» в шестом раунде под общим 178-м номером.
В текущем сезоне Вячеслав Бутеец сыграл 17 матчей за «Челмет» и одержал восемь побед. Его коэффициент надежности — 2,31, процент отраженных бросков — 92,4.
«Наш 20-летний голкипер системы Вячеслав Бутеец по договору временного перехода будет играть за ХК «Сочи». Осенью он хорошо проявил себя в матчах за «Челмет» и после травмы сочинского вратаря Михаила Бердина вполне способен навязать конкуренцию Максиму Третьяку на позиции первого номера южан. Для Вячеслава это будет огромный опыт и шаг вперед, который в будущем сезоне поможет ему всерьез конкурировать за место во вратарской бригаде «Трактора», — добавил генеральный директор клуба Иван Савин.
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