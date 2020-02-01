«Сочи» вырвал победу у «Витязя». Команды забросили на двоих 9 шайб

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» принимал «Витязь». Хозяева вырвали победу в третьем периоде со счетом 5:4.

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«Сочи» (Сочи) — «Витязь» (Подольск) — 5:4 (0:2, 4:2, 1:0)

Голы: Хауден — 11 (Семин), 11:56 — 0:1. Семин — 13 (Макеев), 15:07 — 0:2. Алтыбармакян — 6 (бол., Рундблад, Стремвалль), 20:54 — 1:2. Семин — 14 (Хауден), 24:35 — 1:3. Точицкий — 8 (Рундблад), 26:03 — 2:3. Няттинен — 8 (бол., Евсеенков, Макеев), 27:01 — 2:4. Точицкий — 9 (Мосалев), 36:32 — 3:4. Архипов — 4, 39:57 — 4:4. Стремвалль — 19 (бол., Шмелев, Алтыбармакян), 42:16 — 5:4.

Вратари: Налимов — Ежов (58:06).Штраф: 4 — 8.

Броски: 28 (4+13+11) — 35 (10+10+15).

Судьи: Васильев, Соин.

1 февраля. Сочи. ДС «Большой».