«Сочи» всухую обыграл «Северсталь»

«Сочи» взял верх над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:0. «Леопарды» обогнали по очкам череповецкий клуб и занимают девятое место на «Западе».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Северсталь» (Череповец) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Стремвалль — 17 (бол., Росен, Рундблад), 38:46 — 1:0. Александров — 5 (Абросимов, Старков), 44:08 — 2:0. Стремвалль — 18 (бол., Погоришный, Рундблад), 53:12 — 3:0.

Вратари: Налимов — Подъяпольский.

Штраф: 8 — 29.

Броски: 23 (2+11+10) — 33 (12+14+7).

Судьи: Васильев, Лаврентьев.

30 января. Сочи. ДС «Большой».