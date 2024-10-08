«Сочи» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

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«Витязь» на выезде одержал победу над «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на странице КХЛ ВК.