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Сегодня, 21:46

«Сочи» установил антирекорд КХЛ по количеству поражений подряд

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Хоккеисты «Сочи».
Фото ХК «Сочи»

«Сочи» потерпел домашнее поражение от «Витязя» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3.

Сочинцы проиграли 20-й матч подряд, установив антирекорд лиги по количеству поражений подряд.

У хозяев отличились Юрий Александров и Матвей Мичков. В составе гостей шайбы забросили Скотт Уилсон, Владимир Галузин и Иван Ежов.

«Сочи» идет последним в Западной конференции, набрав 18 очков в 48 матчах. «Витязь» — шестой после 49 игр (54 очка).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Витязь» (Подольск) — 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Голы: Уилсон — 13 (Валенцов), 1:34 — 0:1. Александров — 2 (Крощинский, Ярулин), 6:00 — 1:1. Галузин — 7 (Кугрышев, Абросимов), 14:37 — 1:2. Ежов — 3 (Рой, Смолин), 38:58 — 1:3. Мичков — 4 (Попов, Гараев), 59:14 — 2:3.

Вратари: Бердин (58:42 — 59:14, 59:36) — Шикин.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 31 (11+8+12) — 42 (21+13+8).

Судьи: Бирин, Юдаков.

10 января. Сочи. ДС Большой.

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ХК Витязь
ХК Сочи
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Западная конференция И В П О
1 СКА 49 37 12 78
2 ЦСКА 48 31 17 67
3 Торпедо 49 31 18 66
4 Локомотив 49 29 20 65
5 Динамо М 49 28 21 64
6 Витязь 49 23 26 54
7 Спартак 49 22 27 51
8 Северсталь 49 20 29 51
9 Динамо Мн 49 19 30 48
10 Куньлунь 49 16 33 37
11 Сочи 48 5 43 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 49 29 20 65
2 Металлург 48 28 20 62
3 Авангард 48 29 19 62
4 Сибирь 50 29 21 62
5 Сал. Юлаев 49 26 23 61
6 Адмирал 49 26 23 57
7 Ак Барс 48 25 23 57
8 Барыс 50 22 28 48
9 Амур 47 20 27 46
10 Трактор 49 20 29 46
11 Нефтехимик 48 21 27 45
Результаты / календарь
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11.01 16:30
Авангард – Ак Барс
 - : -
11.01 19:00
Локомотив – Трактор
 - : -
11.01 19:00
Нефтехимик – Амур
 - : -
11.01 19:10
Динамо Мн – Куньлунь
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