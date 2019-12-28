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«Сочи» в овертайме одолел «Йокерит»

19:20
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» принимал «Йокерит». Хозяева одержали победу в овертайме — 4:3.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:3 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 1:0)

Голы: Шмелев — 10 (Эллис, Мосалев), 9:54 — 1:0. Йоэнсуу — 11 (О`Нилл, Регин), 27:11 — 1:1. О`Нилл — 16, 29:56 — 1:2. Мосалев — 4 (Шмелев), 31:57 — 2:2. Скленичка — 1 (Оксанен, Пильстрем), 37:11 — 2:3. Бертильссон — 1 (Архипов, Выглазов), 42:40 — 3:3. Лещенко — 3 (Бертильссон, Коллинс), 60:56 — 4:3.

Вратари: Проскуряков — А. Ниеми.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 18 (7+6+4+1) — 33 (14+14+5+0).

Судьи: Гофман, Цыплаков.

28 декабря. Сочи. ДС «Большой».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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