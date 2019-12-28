«Сочи» в овертайме одолел «Йокерит»
19:20
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» принимал «Йокерит». Хозяева одержали победу в овертайме — 4:3.
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«Сочи» (Сочи) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:3 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 1:0)
Голы: Шмелев — 10 (Эллис, Мосалев), 9:54 — 1:0. Йоэнсуу — 11 (О`Нилл, Регин), 27:11 — 1:1. О`Нилл — 16, 29:56 — 1:2. Мосалев — 4 (Шмелев), 31:57 — 2:2. Скленичка — 1 (Оксанен, Пильстрем), 37:11 — 2:3. Бертильссон — 1 (Архипов, Выглазов), 42:40 — 3:3. Лещенко — 3 (Бертильссон, Коллинс), 60:56 — 4:3.
Вратари: Проскуряков — А. Ниеми.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 18 (7+6+4+1) — 33 (14+14+5+0).
Судьи: Гофман, Цыплаков.
28 декабря. Сочи. ДС «Большой».
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