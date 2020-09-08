«Сочи» в овертайме обыграл «Трактор»

«Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл «Трактор» со счетом 3:2.

На шайбы Сергея Калинина и Лукаша Седлака сочинцы ответили точными бросками Дмитрия Колготина, Георгия Солянникова и Кирилла Петькова, забивший победный гол.

«Сочи» с двумя очками расположился на девятом месте Западной конференции, «Трактор» с 3 очками — на седьмой строчке на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Сочи» (Сочи) — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Калинин — 3 (Пилут, Манухов), 17:20 — 1:0. Колготин — 1 (Галимов, Мироманов), 25:06 — 1:1. Солянников — 1 (Точицкий, Шмелев), 33:11 — 1:2. Седлак — 1 (бол., Гика, Оберг), 42:29 — 2:2. Петьков — 1 (Александров), 63:05 — 2:3.

Вратари: Вилл — Лассинантти.

Штраф: 6 — 18.

Броски: 34 (12+11+7+4) — 15 (1+6+6+2).

Судьи: Наумов, Сергеев.

8 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова. 2302 зрителя.