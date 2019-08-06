"Сочи" в овертайме обыграл олимпийскую сборную России

В матче турнира Sochi Hockey Open "Сочи" выиграл у олимпийской сборной России (2:1 ОТ). В составе победителей дубль сделал Артем Томилин.

Sochi Hockey Open

"Сочи" (Сочи) - Россия (ол.) - 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Томилин - 1 (Шмелев, Старков), 22:35 - 1:0. Марченко - 1 (Галенюк, Подколзин), 45:10 - 1:1. Томилин - 2 (Старков), 63:32 - 2:1.

Вратари: Проскуряков - Мельничук.

Броски: 24 (8+8+6+2) - 21 (6+5+9+1).

Судьи: Беляев, Гофман.

6 августа. Сочи. Ледовая арена "Шайба".

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