«Сочи» в гостях обыграл рижское «Динамо»
20:16
«Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл рижское «Динамо» со счетом 2:1. Победную шайбу забросил Мальте Стремвалл.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Сочи» (Сочи) — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Голы: Балинскис — 2 (Протапович, Мейя), 5:22 — 1:0. Александров — 2 (Калетник, Старков), 49:19 — 1:1. Стремвалль — 7 (Эллис), 53:03 — 1:2.
Вратари: Салак (59:14) — Шикин.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 16 (6+5+5) — 32 (12+9+11).
Судьи: Акузовский, Франо.
17 ноября. Рига. «Арена Рига».
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