«Сочи» в гостях обыграл рижское «Динамо»

«Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл рижское «Динамо» со счетом 2:1. Победную шайбу забросил Мальте Стремвалл.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Сочи» (Сочи) — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Голы: Балинскис — 2 (Протапович, Мейя), 5:22 — 1:0. Александров — 2 (Калетник, Старков), 49:19 — 1:1. Стремвалль — 7 (Эллис), 53:03 — 1:2.

Вратари: Салак (59:14) — Шикин.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 16 (6+5+5) — 32 (12+9+11).

Судьи: Акузовский, Франо.

17 ноября. Рига. «Арена Рига».