«Сочи» уступил «Амуру» в первом матче под руководством Ставровского

«Сочи» уступил «Амуру» по буллитам в регулярном чемпионате КХЛ — 3:4. Игра стала первой для южан под руководством Евгения Ставровского, который принял команду 15 октября.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Амур» (Хабаровск) — 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Погоришный — 1, 17:10 — 1:0. Погоришный — 2 (Стремвалль, Нильссон), 27:02 — 2:0. Рассказов — 4 (Кузнецов, Гиздатуллин), 31:08 — 2:1. Вл. Ушенин — 2 (бол., Горшков, Вл. Ушенин), 39:52 — 2:2. Бутузов — 3 (Якупов, Камалов), 49:47 — 2:3. Карьялайнен — 4 (Стремвалль, Мироманов), 53:06 — 3:3.

Победный буллит: Голубев.

Вратари: Третьяк — Лангхамер.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 27 (8+10+9+0) — 46 (9+20+16+1).

Судьи: Гофман, Фатеев.

16 октября. Сочи. ДС «Большой».