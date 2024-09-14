«Сочи» — «Трактор»: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Сочи» и «Трактор» сыграют в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в субботу, 14 сентября. Игра пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи. Начало — в 17.00 по московскому времени.
Основные события матча «Сочи» — «Трактор» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире матч можно смотреть на официальном сайте КХЛ. Также игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет доступна по платной подписке.
«Сочи» провел два матча в КХЛ сезона-2024/2025, обыграв «Спартак» (2:1Б) и уступив «Витязю» (4:5). «Трактор» проиграл «Автомобилисту» (2:3) и «Салавату Юлаеву» (1:2Б) и победил «Барыс» (4:1) и СКА (3:0). В сезоне-2023/2024 челябинский клуб дошел до полуфинала Кубка Гагарина, а южане не попали в плей-офф.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|4
|3
|1
|7
|2
|Нефтехимик
|4
|3
|1
|6
|3
|Сал. Юлаев
|3
|3
|0
|6
|4
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|5
|Автомобилист
|4
|2
|2
|4
|6
|Лада
|4
|2
|2
|4
|7
|Амур
|4
|2
|2
|4
|8
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|9
|Сибирь
|4
|1
|3
|2
|10
|Металлург Мг
|4
|1
|3
|2
|11
|Ак Барс
|3
|1
|2
|2
|12
|Барыс
|4
|0
|4
|1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|4
|4
|0
|8
|2
|Спартак
|4
|3
|1
|7
|3
|Динамо Мн
|4
|3
|1
|6
|4
|ЦСКА
|4
|2
|2
|5
|5
|Торпедо
|4
|2
|2
|5
|6
|Северсталь
|4
|2
|2
|4
|7
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|8
|Куньлунь РС
|4
|2
|2
|4
|9
|СКА
|4
|1
|3
|3
|10
|Динамо М
|4
|1
|3
|2
|11
|Сочи
|2
|1
|1
|2
|14.09
|14:30
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|- : -
|14.09
|17:00
|
Сочи – Трактор
|- : -
|14.09
|17:00
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|14.09
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -
|14.09
|17:00
|
Ак Барс – Металлург Мг
|- : -
|14.09
|17:00
|
Нефтехимик – Локомотив
|- : -