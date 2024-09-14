Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:00

«Сочи» — «Трактор»: смотреть трансляцию матча КХЛ

Трансляция матча «Сочи» — «Трактор» начнется в 16.50
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Кадейкин (ХК «Трактор»).
Фото ХК «Трактор»

«Сочи» и «Трактор» сыграют в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в субботу, 14 сентября. Игра пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Основные события матча «Сочи» — «Трактор» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире матч можно смотреть на официальном сайте КХЛ. Также игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет доступна по платной подписке.

«Сочи» провел два матча в КХЛ сезона-2024/2025, обыграв «Спартак» (2:1Б) и уступив «Витязю» (4:5). «Трактор» проиграл «Автомобилисту» (2:3) и «Салавату Юлаеву» (1:2Б) и победил «Барыс» (4:1) и СКА (3:0). В сезоне-2023/2024 челябинский клуб дошел до полуфинала Кубка Гагарина, а южане не попали в плей-офф.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
ХК Трактор
Читайте также
День парикмахера отметят в России 13 сентября
Селена Гомес призналась, что не может иметь детей
На Украине зафиксировали более 200 поджогов автомобилей военных
Агент Джикии оскорбил руководителей клуба, вратаря выставляют из команды, Станкович назвал одну из легенд красно-белых величайшим игроком. Что происходит в «Спартаке»
В посольство РФ в Лондоне обратились 34 иностранца за разъяснением выдачи РВП
Окажет ли поддержка Тейлор Свифт влияние на президентские выборы в США. Разбор
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 4 3 1 7
2 Нефтехимик 4 3 1 6
3 Сал. Юлаев 3 3 0 6
4 Трактор 4 2 2 5
5 Автомобилист 4 2 2 4
6 Лада 4 2 2 4
7 Амур 4 2 2 4
8 Адмирал 3 1 2 3
9 Сибирь 4 1 3 2
10 Металлург Мг 4 1 3 2
11 Ак Барс 3 1 2 2
12 Барыс 4 0 4 1
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 4 4 0 8
2 Спартак 4 3 1 7
3 Динамо Мн 4 3 1 6
4 ЦСКА 4 2 2 5
5 Торпедо 4 2 2 5
6 Северсталь 4 2 2 4
7 Витязь 5 2 3 4
8 Куньлунь РС 4 2 2 4
9 СКА 4 1 3 3
10 Динамо М 4 1 3 2
11 Сочи 2 1 1 2
Результаты / календарь
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
14.09 14:30
Автомобилист – Сал. Юлаев
 - : -
14.09 17:00
Сочи – Трактор
 - : -
14.09 17:00
Спартак – Торпедо
 - : -
14.09 17:00
Северсталь – ЦСКА
 - : -
14.09 17:00
Ак Барс – Металлург Мг
 - : -
14.09 17:00
Нефтехимик – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости