«Трактор» в гостевом матче КХЛ обыграл «Сочи»
«Трактор» добился победы над «Сочи» в выездной встрече ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.
Авторами заброшенных шайб у челябинцев стали Максим Шабанов, Григорий Дронов, Михаил Котляревский и Бадди Робинсон. У «Сочи» отличился Михал Криштоф.
«Трактор» набрал семь очков, переместившись на второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Сочи» распологается на 11-й строчке Запада.
В следующем матче «Трактор» примет «Нефтехимик» 19 сентября, а «Сочи» сыграет дома с «Торпедо» 16-го числа.
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
«Сочи» (Сочи) — «Трактор» (Челябинск) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы: Шабанов — 4 (Телегин), 19:19 — 0:1. Дронов — 1 (Телегин, Дер-Аргучинцев), 27:53 — 0:2. Котляревский — 3 (мен.), 44:29 — 0:3. Криштоф — 1 (Попов), 54:45 — 1:3. Робинсон — 1 (мен.), 56:54 — 1:4.
Вратари: Иванов — Фукале.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 19 (7+5+7) — 44 (17+14+13).
Судьи: Бондарь, Кулаков.
14 сентября. Сочи. ДС Большой. 6720 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Нефтехимик
|5
|4
|1
|8
|2
|Трактор
|5
|3
|2
|7
|3
|Авангард
|4
|3
|1
|7
|4
|Автомобилист
|5
|3
|2
|6
|5
|Сал. Юлаев
|4
|3
|1
|6
|6
|Лада
|4
|2
|2
|4
|7
|Амур
|4
|2
|2
|4
|8
|Ак Барс
|4
|2
|2
|4
|9
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|10
|Сибирь
|4
|1
|3
|2
|11
|Металлург Мг
|5
|1
|4
|2
|12
|Барыс
|4
|0
|4
|1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|5
|4
|1
|9
|2
|Локомотив
|5
|4
|1
|8
|3
|Динамо Мн
|4
|3
|1
|6
|4
|Северсталь
|5
|3
|2
|6
|5
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|6
|Торпедо
|5
|2
|3
|5
|7
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|8
|Куньлунь РС
|4
|2
|2
|4
|9
|СКА
|4
|1
|3
|3
|10
|Динамо М
|4
|1
|3
|2
|11
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|14.09
|14:30
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|6 : 1
|14.09
|17:00
|
Сочи – Трактор
|1 : 4
|14.09
|17:00
|
Спартак – Торпедо
|4 : 2
|14.09
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|4 : 2
|14.09
|17:00
|
Ак Барс – Металлург Мг
|2 : 0
|14.09
|17:00
|
Нефтехимик – Локомотив
|1 : 0