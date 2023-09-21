Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:30

«Сочи» — «Трактор»: прямая трансляция матча КХЛ

«Сочи» сыграет с «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ 21 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Манухов (ХК «Сочи»).
Фото ХК «Сочи»

«Сочи» сыграет с «Трактором» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 21 сентября, в четверг. Матч пройдет в ледовом дворце «Большой» в Сочи. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию матча покажут на официальном сайте КХЛ. Начало эфира — 19.20 мск. Также матч в прямом эфире можно посмотреть на сервисе Кинопоиск. Ключевые события противостояния «Сочи» — «Трактор» будут доступны на сайте «СЭ».

Жители Челябинска могут следить за игрой своей команды на телеканале «ОТВ». Начало эфира — 21.20 по местному времени.

Регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
ХК Трактор
0
Читайте также
Стало известно, сколько призовых выплатят призерам Игр стран СНГ
Россия еще не выплатила взнос ВАДА за 2023 год
Источник сообщил о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев
Минспорта отказалось платить ежегодный взнос в бюджет WADA размером $1,2 млн
На Украине прогремели взрывы после атаки ВСУ на Крым
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лада» — ЦСКА: прямая трансляция матча КХЛ

Дубль Андреоффа принес «Сибири» победу над «Авангардом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
21.09 12:00
Амур – Динамо М
 1 : 2 ОТ
21.09 12:30
Адмирал – Куньлунь РС
 3 : 1
21.09 15:30
Сибирь – Авангард
 4 : 3
21.09 18:00
Лада – ЦСКА
 - : -
21.09 19:30
Сочи – Трактор
 - : -
21.09 19:30
Спартак – Барыс
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости