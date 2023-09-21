«Сочи» сыграет с «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ 21 сентября

«Сочи» сыграет с «Трактором» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 21 сентября, в четверг. Матч пройдет в ледовом дворце «Большой» в Сочи. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию матча покажут на официальном сайте КХЛ. Начало эфира — 19.20 мск. Также матч в прямом эфире можно посмотреть на сервисе Кинопоиск. Ключевые события противостояния «Сочи» — «Трактор» будут доступны на сайте «СЭ».

Жители Челябинска могут следить за игрой своей команды на телеканале «ОТВ». Начало эфира — 21.20 по местному времени.

Регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года.

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