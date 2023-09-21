«Сочи» — «Трактор»: прямая трансляция матча КХЛ
«Сочи» сыграет с «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ 21 сентября
«Сочи» сыграет с «Трактором» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 21 сентября, в четверг. Матч пройдет в ледовом дворце «Большой» в Сочи. Начало — в 19.30 по московскому времени.
Видеотрансляцию матча покажут на официальном сайте КХЛ. Начало эфира — 19.20 мск. Также матч в прямом эфире можно посмотреть на сервисе Кинопоиск. Ключевые события противостояния «Сочи» — «Трактор» будут доступны на сайте «СЭ».
Жители Челябинска могут следить за игрой своей команды на телеканале «ОТВ». Начало эфира — 21.20 по местному времени.
Регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
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26.09
|21.09
|12:00
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Амур – Динамо М
|1 : 2 ОТ
|21.09
|12:30
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Адмирал – Куньлунь РС
|3 : 1
|21.09
|15:30
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Сибирь – Авангард
|4 : 3
|21.09
|18:00
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Лада – ЦСКА
|- : -
|21.09
|19:30
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Сочи – Трактор
|- : -
|21.09
|19:30
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Спартак – Барыс
|- : -
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