«Сочи» и «Торпедо» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в понедельник, 16 сентября. Игра пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Сочи» — «Торпедо» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажет телеканал «КХЛ ТВ» и официальный сайт КХЛ. Начало эфира — в 19.20 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда Игоря Ларионова набрала 5 очков и занимает восьмое место в Западной конференции. Клуб из Сочи с 2 баллами идет на последней, 11-й строчке «Запада».

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