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Сегодня, 18:10

«Сочи» — «Торпедо»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Сочи» сыграет с «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ 28 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Егор Спиридонов, игрок ХК «Сочи».
Фото ХК «Сочи»

«Сочи» на своем льду примет «Торпедо» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ во вторник, 28 января. Игра состоится во дворце спорта «Большой» в Сочи. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Сочи» — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на официальном сайте КХЛ. Жители Нижнего Новгорода смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «НН 24».

Клуб из Сочи в 48 матчах набрал 33 очка и занимает 11-е место в Западной конференции. Команда Игоря Ларионова с 52 очками в 48 играх располагается на восьмой строчке на Западе.

Матч «Сочи» — «Торпедо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 51 39 12 80
2 Спартак 48 29 19 64
3 Северсталь 49 31 18 63
4 Динамо М 49 30 19 63
5 ЦСКА 48 27 21 62
6 СКА 48 27 21 59
7 Динамо Мн 46 25 21 56
8 Торпедо 48 22 26 52
9 Куньлунь РС 48 21 27 46
10 Витязь 48 19 29 43
11 Сочи 48 14 34 33
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 51 32 19 69
2 Автомобилист 49 30 19 66
3 Сал. Юлаев 49 31 18 65
4 Ак Барс 48 31 17 64
5 Металлург Мг 49 29 20 62
6 Авангард 48 25 23 53
7 Адмирал 50 21 29 51
8 Сибирь 49 21 28 50
9 Нефтехимик 49 15 34 43
10 Лада 47 18 29 42
11 Амур 50 12 38 29
12 Барыс 50 11 39 28
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1.02
2.02
28.01 17:00
Металлург Мг – Динамо Мн
 - : -
28.01 19:00
Нефтехимик – Северсталь
 - : -
28.01 19:30
СКА – Витязь
 - : -
28.01 19:30
Сочи – Торпедо
 - : -
28.01 19:30
Куньлунь РС – Трактор
 - : -
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