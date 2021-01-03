«Торпедо» победил «Сочи», Крис Терри сделал дубль
19:13
«Торпедо» переиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижегородцы одержали гостевую победу со счетом 5:2.
Дубль на свой счет записал нападающий Крис Террис.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
Голы: Миле — 14 (Чехович, Жафяров), 8:10 — 0:1. Валенцов — 2 (Гараев, Колготин), 12:37 — 1:1. Жафяров — 17 (бол., Уайдмэн), 19:47 — 1:2. Пайгин — 5 (бол., Варнаков), 36:52 — 1:3. Терри — 1 (Орлов, Шварц), 40:43 — 1:4. Терри — 2 (Шенфельд, Шварц), 54:24 — 1:5. Мироманов — 9 (бол.), 56:29 — 2:5.
Вратари: Третьяк — Серебряков.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 32 (7+12+13) — 25 (8+6+11).
Судьи: Гофман, Гофман.
3 января. Сочи. ДС «Большой».
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю