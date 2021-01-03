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«Торпедо» победил «Сочи», Крис Терри сделал дубль

19:13
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«Торпедо» переиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижегородцы одержали гостевую победу со счетом 5:2.

Дубль на свой счет записал нападающий Крис Террис.

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«Сочи» (Сочи) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Голы: Миле — 14 (Чехович, Жафяров), 8:10 — 0:1. Валенцов — 2 (Гараев, Колготин), 12:37 — 1:1. Жафяров — 17 (бол., Уайдмэн), 19:47 — 1:2. Пайгин — 5 (бол., Варнаков), 36:52 — 1:3. Терри — 1 (Орлов, Шварц), 40:43 — 1:4. Терри — 2 (Шенфельд, Шварц), 54:24 — 1:5. Мироманов — 9 (бол.), 56:29 — 2:5.

Вратари: Третьяк — Серебряков.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 32 (7+12+13) — 25 (8+6+11).

Судьи: Гофман, Гофман.

3 января. Сочи. ДС «Большой».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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