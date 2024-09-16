Хет-трик Атанасова не спас «Торпедо» от поражения в матче с «Сочи»
«Сочи» на своем льду обыграл «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.
У сочинской команды по дублю оформили Джесси Грэм и Денис Венгрыжановский, еще один гол на счету Артемия Кузнецова. Все три шайбы нижегородцев забросил Василий Атанасов. Игорь Ларионов набрал 3 (0+3) очка за матч.
«Торпедо» располагается на 8-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 5 очков за 6 игр. «Сочи» идет на последней строчке с 4 очками за 4 встречи. Команда одержала первую победу в основное время в этом сезоне.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:3 (1:1, 1:0, 3:2)
Голы: Венгрыжановский — 2 (Никонов), 9:26 — 1:0. Атанасов — 2 (бол., Войнов, Ларионов), 14:16 — 1:1. Грэм — 2 (Уткин, Венгрыжановский), 21:00 — 2:1. Атанасов — 3 (Ларионов), 41:06 — 2:2. Грэм — 3 (Сероух, Авершин), 45:28 — 3:2. Кузнецов — 1 (бол., Грэм), 47:36 — 4:2. Атанасов — 4 (Ларионов, Линч), 52:04 — 4:3. Венгрыжановский — 3 (п.в.), 59:42 — 5:3.
Вратари: Заврагин — Кульбаков (58:49 — 59:42).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 50 (26+12+12) — 40 (5+18+17).
Судьи: Бондарь, Кулаков.
16 сентября. Сочи. ДС Большой. 4435 зрителей.
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