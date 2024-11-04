«Спартак» победил «Сочи» во втором матче подряд

«Спартак» на выезде обыграл «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

У гостей шайбы забросили Андрей Локтионов, Андрей Миронов и Даниэль Усманов, на счету Адама Ружички две голевые передачи. У хозяев гол забил Артур Тянулин.

«Спартак» одержал вторую победу подряд над «Сочи».

Московский клуб с 31 очком занимает 3-е место в таблице Западной конференции. «Сочи» потерпел 4-е поражение подряд и с 16 очками занимает 11-е место.