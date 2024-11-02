«Спартак» всухую обыграл «Сочи» в матче КХЛ
«Спартак» на выезде победил «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:0.
Голы московской команды в этой встрече забили Андрей Миронов, Ансель Галимов, Роман Бычков и Александр Пашин.
Красно-белые с 29 очками после 21 матча занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» (16 баллов за 20 игр) идет последним.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» — «Спартак» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Голы: Миронов — 5 (бол., Голдобин, Локтионов), 13:28 — 0:1. Галимов — 1 (Усманов, Биттен), 34:26 — 0:2. Бычков — 1 (Порядин), 35:02 — 0:3. Пашин — 2, 49:53 — 0:4.
Вратари: Иванов — Николаев.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 24 (10+10+4) — 33 (10+9+14).
Судьи: Белов, Раминг.
2 ноября. Сочи. ДС Большой.
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Сочи – Спартак
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