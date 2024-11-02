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Сегодня, 21:47

«Спартак» всухую обыграл «Сочи» в матче КХЛ

Алина Савинова
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«Спартак» на выезде победил «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:0.

Голы московской команды в этой встрече забили Андрей Миронов, Ансель Галимов, Роман Бычков и Александр Пашин.

Красно-белые с 29 очками после 21 матча занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» (16 баллов за 20 игр) идет последним.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Спартак» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Миронов — 5 (бол., Голдобин, Локтионов), 13:28 — 0:1. Галимов — 1 (Усманов, Биттен), 34:26 — 0:2. Бычков — 1 (Порядин), 35:02 — 0:3. Пашин — 2, 49:53 — 0:4.

Вратари: Иванов — Николаев.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 24 (10+10+4) — 33 (10+9+14).

Судьи: Белов, Раминг.

2 ноября. Сочи. ДС Большой.

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ХК Спартак (Москва)
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КХЛ, результаты и видео голов 2 ноября: «Спартак» обыграл «Сочи», «Салават Юлаев» победил СКА
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 23 19 4 40
2 СКА 23 15 8 31
3 Спартак 21 13 8 29
4 Северсталь 21 14 7 28
5 ЦСКА 21 10 11 27
6 Динамо М 21 12 9 26
7 Динамо Мн 21 11 10 23
8 Торпедо 22 10 12 23
9 Витязь 22 10 12 21
10 Куньлунь РС 22 7 15 16
11 Сочи 20 7 13 16
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 22 16 6 34
2 Автомобилист 21 13 8 28
3 Ак Барс 19 12 7 25
4 Сал. Юлаев 19 12 7 24
5 Адмирал 22 10 12 23
6 Сибирь 21 10 11 21
7 Металлург Мг 23 10 13 21
8 Лада 21 9 12 21
9 Нефтехимик 23 8 15 21
10 Авангард 20 7 13 15
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Амур – Адмирал
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2.11 17:00
Сал. Юлаев – СКА
 4 : 2
2.11 19:30
Сочи – Спартак
 0 : 4
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