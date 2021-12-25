«Сочи» дома проиграл «Спартаку» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

За московскую команду заброшенными шайбами отметились Александр Никитин, Илья Баранов и Иван Дроздов.

В составе сочинского клуба голами отметились Мартин Бакош и Амир Гараев.

«Спартак» набрал 49 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» находится на 10-м месте, имея на счету 39 очков.

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«Сочи» (Сочи) — «Спартак» (Москва) — 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Голы: Никишин — 7 (Хохлачев), 12:55 — 0:1. Баранов — 1 (Дроздов), 25:01 — 0:2. Дроздов — 9 (Петтерссон, Ручкин), 28:11 — 0:3. Бакош — 7 (Феоктистов, Глотов), 47:26 — 1:3. Гараев — 11 (Николаев), 47:52 — 2:3.

Вратари: Хелльберг (Третьяк, 28:11, 59:15) — Данск.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 27 (6+9+12) — 24 (10+4+10).

Судьи: Гофман, Оленин.

25 декабря. Сочи. ДС Большой.