«Сочи» — СКА: видеообзор матча КХЛ
СКА в гостевом матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ обыграл «Сочи» со счетом 7:4.
Видеообзор игры опубликован на Youtube-канале лиги.
Команда Романа Ротенберга набрала семь очков и переместилась на пятое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Сочи» остался на 11-й строчке, имея в активе четыре балла.
В следующем матче СКА сыграет в гостях с «Торпедо» 21 сентября, а «Сочи» днем позже встретится на выезде с «Ак Барсом».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|6
|4
|2
|9
|2
|Сибирь
|7
|4
|3
|8
|3
|Нефтехимик
|7
|4
|3
|8
|4
|Сал. Юлаев
|5
|4
|1
|8
|5
|Автомобилист
|6
|3
|3
|7
|6
|Авангард
|6
|3
|3
|7
|7
|Ак Барс
|5
|3
|2
|6
|8
|Адмирал
|4
|2
|2
|5
|9
|Лада
|6
|2
|4
|5
|10
|Амур
|5
|2
|3
|4
|11
|Барыс
|6
|1
|5
|3
|12
|Металлург Мг
|6
|1
|5
|2
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|6
|5
|1
|10
|2
|Северсталь
|7
|5
|2
|10
|3
|ЦСКА
|7
|4
|3
|9
|4
|Спартак
|5
|4
|1
|9
|5
|СКА
|6
|3
|3
|7
|6
|Динамо Мн
|5
|3
|2
|6
|7
|Куньлунь РС
|7
|3
|4
|6
|8
|Торпедо
|7
|2
|5
|5
|9
|Динамо М
|6
|2
|4
|4
|10
|Витязь
|6
|2
|4
|4
|11
|Сочи
|5
|2
|3
|4
Результаты / календарь
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23.09
24.09
|19.09
|15:30
|
Сибирь – Куньлунь РС
|3 : 1
|19.09
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|3 : 2
|19.09
|19:00
|
Ак Барс – Барыс
|5 : 0
|19.09
|19:30
|
ЦСКА – Витязь
|3 : 2
|19.09
|19:30
|
Сочи – СКА
|4 : 7
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