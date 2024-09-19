«Сочи» — СКА: видеообзор матча КХЛ

СКА в гостевом матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ обыграл «Сочи» со счетом 7:4.

Видеообзор игры опубликован на Youtube-канале лиги.

Команда Романа Ротенберга набрала семь очков и переместилась на пятое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Сочи» остался на 11-й строчке, имея в активе четыре балла.

В следующем матче СКА сыграет в гостях с «Торпедо» 21 сентября, а «Сочи» днем позже встретится на выезде с «Ак Барсом».