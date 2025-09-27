«Сочи» и СКА встретятся в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в субботу, 27 сентября. Игра состоится во дворце спорта «Большой» в Сочи и начнется в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

27 сентября, 17:00. ДС Большой Сочи СКА

Следить за ключевыми событиями встречи «Сочи» — СКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области трансляция пройдет на телеканале «78».

Сочинская команда набрала семь очков и занимает 10-е место в Западной конференции. Клуб из Санкт-Петербурге с девятью очками идет на пятой строчке Запада.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/26 пройдет с 5 сентября по 20 марта.