«Сочи» — СКА: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Сочи» и СКА встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
«Сочи» и СКА встретятся в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в четверг, 19 сентября. Игра пройдет во Дворце спорта «Большой» в кластере Сириус (Адлер, Сочи), стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.
В прямом эфире матч «Сочи» и СКА покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция начнется за 10 минут до игры и доступна при условии подписки на сервис.
Ключевые события матча «Сочи» — СКА можете отслеживать в матч-центре нашего сайта.
В этом регулярном чемпионате КХЛ СКА набрал 5 очков в 5 матчах, а «Сочи» — 4 очка в 4 играх.
В сезоне-2023/24 «Сочи» не попал в плей-офф, заняв 10-е место в Западной конференции, а СКА в четвертьфинале Кубка Гагарина уступил «Автомобилисту» (1-4 в серии).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|7
|4
|3
|8
|2
|Нефтехимик
|6
|4
|2
|8
|3
|Сал. Юлаев
|5
|4
|1
|8
|4
|Трактор
|5
|3
|2
|7
|5
|Автомобилист
|6
|3
|3
|7
|6
|Авангард
|6
|3
|3
|7
|7
|Адмирал
|4
|2
|2
|5
|8
|Лада
|6
|2
|4
|5
|9
|Амур
|5
|2
|3
|4
|10
|Ак Барс
|4
|2
|2
|4
|11
|Барыс
|5
|1
|4
|3
|12
|Металлург Мг
|6
|1
|5
|2
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|6
|5
|1
|10
|2
|Северсталь
|7
|5
|2
|10
|3
|Спартак
|5
|4
|1
|9
|4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|7
|5
|Динамо Мн
|5
|3
|2
|6
|6
|Куньлунь РС
|7
|3
|4
|6
|7
|СКА
|5
|2
|3
|5
|8
|Торпедо
|7
|2
|5
|5
|9
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|10
|Динамо М
|6
|2
|4
|4
|11
|Сочи
|4
|2
|2
|4
Результаты / календарь
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
|19.09
|15:30
|
Сибирь – Куньлунь РС
|3 : 1
|19.09
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|- : -
|19.09
|19:00
|
Ак Барс – Барыс
|- : -
|19.09
|19:30
|
ЦСКА – Витязь
|- : -
|19.09
|19:30
|
Сочи – СКА
|- : -
Новости