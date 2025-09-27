СКА обыграл «Сочи», Голдобин сделал два голевых паса

СКА на выезде победил «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

У гостей две результативные передачи сделал Николай Голдобин, 2 (1+1) очка на счету Рокко Гримальди. У хозяев шайбы забросили Артур Тянулин и Тимур Хафизов.

Клуб из Санкт-Петербурга забросил все шайбы во втором периоде. В начале третьей 20-минутки тренерский штаб «Сочи» заменил вратаря Павла Хомченко, вместо него вышел голкипер Алексей Щетилин.

СКА набрал 11 очков и занимает 4-е место в таблице Западной конференции. «Сочи» с 7 очками — на 10-й строчке.