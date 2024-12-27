СКА отыгрался с 2:4 и победил «Сочи»
СКА одержал победу над «Сочи» в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4.
Команда из Санкт Петербурга уступала 2:4 по ходу встречи, но отыгралась в концовке третьего периода. У гостей заброшенными шайбами отметились Захар Бардаков, Михаил Григоренко, Иван Демидов и Александр Никишин. На счету Сергея Плотникова три результативные передачи.
Голы хозяев в этой игре забили Сергей Попов, Уильям Биттен, Тимур Хафизов и Артемий Кузнецов.
СКА набрал 50 очков за 39 матчей и поднялся на четвертую позицию в Западной конференции. «Сочи» с 27 баллами после 38 игр остается на последней строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:5 (2:2, 1:0, 1:3)
Голы: Попов — 11 (Хохлачев, Тянулин), 6:31 — 1:0. Бардаков — 10 (Плотников, Сапего), 7:45 — 1:1. Григоренко — 12 (бол., И. Демидов, Плотников), 12:43 — 1:2. Биттен — 3 (Попов), 18:13 — 2:2. Хафизов — 14 (Мачулин), 30:51 — 3:2. Кузнецов — 2 (Яремчук), 46:40 — 4:2. И. Демидов — 10 (Плотников), 52:40 — 4:3. Никишин — 8 (Толчинский), 55:43 — 4:4. Грицюк — 12 (Деанджело, Сапего), 58:01 — 4:5.
Вратари: Иванов — Заврагин.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 38 (18+13+7) — 42 (6+12+24).
Судьи: Метальников, Сергеев.
27 декабря. Сочи. ДС Большой. 4552 зрителя
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