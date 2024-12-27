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Сегодня, 19:03

СКА отыгрался с 2:4 и победил «Сочи»

Алина Савинова
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27 декабря. СКА обыграл «Сочи» в матче КХЛ (5:4).
Фото ХК СКА

СКА одержал победу над «Сочи» в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4.

Команда из Санкт Петербурга уступала 2:4 по ходу встречи, но отыгралась в концовке третьего периода. У гостей заброшенными шайбами отметились Захар Бардаков, Михаил Григоренко, Иван Демидов и Александр Никишин. На счету Сергея Плотникова три результативные передачи.

Голы хозяев в этой игре забили Сергей Попов, Уильям Биттен, Тимур Хафизов и Артемий Кузнецов.

СКА набрал 50 очков за 39 матчей и поднялся на четвертую позицию в Западной конференции. «Сочи» с 27 баллами после 38 игр остается на последней строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:5 (2:2, 1:0, 1:3)

Голы: Попов — 11 (Хохлачев, Тянулин), 6:31 — 1:0. Бардаков — 10 (Плотников, Сапего), 7:45 — 1:1. Григоренко — 12 (бол., И. Демидов, Плотников), 12:43 — 1:2. Биттен — 3 (Попов), 18:13 — 2:2. Хафизов — 14 (Мачулин), 30:51 — 3:2. Кузнецов — 2 (Яремчук), 46:40 — 4:2. И. Демидов — 10 (Плотников), 52:40 — 4:3. Никишин — 8 (Толчинский), 55:43 — 4:4. Грицюк — 12 (Деанджело, Сапего), 58:01 — 4:5.

Вратари: Иванов — Заврагин.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 38 (18+13+7) — 42 (6+12+24).

Судьи: Метальников, Сергеев.

27 декабря. Сочи. ДС Большой. 4552 зрителя

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Сочи
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2 Спартак 37 24 13 53
3 ЦСКА 37 23 14 53
4 СКА 39 23 16 50
5 Динамо М 39 23 16 49
6 Северсталь 38 24 14 48
7 Динамо Мн 38 20 18 45
8 Торпедо 37 16 21 39
9 Витязь 37 16 21 36
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 38 12 26 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 39 24 15 52
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