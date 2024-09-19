СКА одержал выездную победу над «Сочи», в матче было заброшено 11 шайб
СКА в гостевом матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ обыграл «Сочи» со счетом 7:4.
В составе победителей шайбы забросили Григорий Кузьмин, Александр Никишин, Степан Фальковский, Валентин Зыков, Захар Бардаков и Иван Демидов (дубль). У «Сочи» авторами голов стали Михал Криштоф, Даниил Авершин и Тимур Хафизов (дубль).
Команда Романа Ротенберга набрала семь очков и переместилась на пятое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Сочи» остался на 11-й строчке, имея в активе четыре балла.
В следующем матче СКА сыграет в гостях с «Торпедо» 21 сентября, а «Сочи» днем позже встретится на выезде с «Ак Барсом».
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
«Сочи» (Сочи) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:7 (2:3, 0:3, 2:1)
Голы: Криштоф — 2 (Ибрагимов, Попов), 4:54 — 1:0. Кузьмин — 1 (Кузнецов), 6:23 — 1:1. Авершин — 1 (Хафизов, Сероух), 12:56 — 2:1. Никишин — 1 (Демидов, Кузнецов), 15:50 — 2:2. Фальковский — 2 (Демидов), 18:37 — 2:3. Зыков — 2 (Грицюк, Фальковский), 27:19 — 2:4. Бардаков — 1 (Фальковский), 31:11 — 2:5. Демидов — 2 (Кузьмин, Кузнецов), 34:58 — 2:6. Хафизов — 1 (Сероух, Волков), 42:54 — 3:6. Хафизов — 2 (Сероух), 46:10 — 4:6. Демидов — 3 (п.в.), 58:40 — 4:7.
Вратари: Иванов (Заврагин, 27:19, 58:31 — 58:40) — Серебряков.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 30 (8+11+11) — 33 (7+19+7).
Судьи: Гашилов, Овчинников.
19 сентября. Сочи. ДС Большой. 7220 зрителей.
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