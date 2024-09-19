Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:50

СКА одержал выездную победу над «Сочи», в матче было заброшено 11 шайб

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

СКА в гостевом матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ обыграл «Сочи» со счетом 7:4.

В составе победителей шайбы забросили Григорий Кузьмин, Александр Никишин, Степан Фальковский, Валентин Зыков, Захар Бардаков и Иван Демидов (дубль). У «Сочи» авторами голов стали Михал Криштоф, Даниил Авершин и Тимур Хафизов (дубль).

Команда Романа Ротенберга набрала семь очков и переместилась на пятое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Сочи» остался на 11-й строчке, имея в активе четыре балла.

В следующем матче СКА сыграет в гостях с «Торпедо» 21 сентября, а «Сочи» днем позже встретится на выезде с «Ак Барсом».

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
«Сочи» (Сочи) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:7 (2:3, 0:3, 2:1)

Голы: Криштоф — 2 (Ибрагимов, Попов), 4:54 — 1:0. Кузьмин — 1 (Кузнецов), 6:23 — 1:1. Авершин — 1 (Хафизов, Сероух), 12:56 — 2:1. Никишин — 1 (Демидов, Кузнецов), 15:50 — 2:2. Фальковский — 2 (Демидов), 18:37 — 2:3. Зыков — 2 (Грицюк, Фальковский), 27:19 — 2:4. Бардаков — 1 (Фальковский), 31:11 — 2:5. Демидов — 2 (Кузьмин, Кузнецов), 34:58 — 2:6. Хафизов — 1 (Сероух, Волков), 42:54 — 3:6. Хафизов — 2 (Сероух), 46:10 — 4:6. Демидов — 3 (п.в.), 58:40 — 4:7.

Вратари: Иванов (Заврагин, 27:19, 58:31 — 58:40) — Серебряков.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (8+11+11) — 33 (7+19+7).

Судьи: Гашилов, Овчинников.

19 сентября. Сочи. ДС Большой. 7220 зрителей.

Хоккей
ХК СКА
ХК Сочи
Читайте также
Алена Апина снялась в сериале «Комбинация»
Итальянский мотогонщик Сальвадори станет чемпионом National Trophy 1000 посмертно
После стрельбы в Тутаеве задержали больше 20 человек и изъяли семь единиц оружия
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
Влетевшего головой в борт хоккеиста Кузьмина отправили на лечение в Москву
В отношении бывшего заместителя губернатора Брянской области начали проверку
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 6 4 2 9
2 Сибирь 7 4 3 8
3 Нефтехимик 7 4 3 8
4 Сал. Юлаев 5 4 1 8
5 Автомобилист 6 3 3 7
6 Авангард 6 3 3 7
7 Ак Барс 5 3 2 6
8 Адмирал 4 2 2 5
9 Лада 6 2 4 5
10 Амур 5 2 3 4
11 Барыс 6 1 5 3
12 Металлург Мг 6 1 5 2
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 6 5 1 10
2 Северсталь 7 5 2 10
3 ЦСКА 7 4 3 9
4 Спартак 5 4 1 9
5 СКА 6 3 3 7
6 Динамо Мн 5 3 2 6
7 Куньлунь РС 7 3 4 6
8 Торпедо 7 2 5 5
9 Динамо М 6 2 4 4
10 Витязь 6 2 4 4
11 Сочи 5 2 3 4
Результаты / календарь
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
19.09 15:30
Сибирь – Куньлунь РС
 3 : 1
19.09 17:00
Трактор – Нефтехимик
 3 : 2
19.09 19:00
Ак Барс – Барыс
 5 : 0
19.09 19:30
ЦСКА – Витязь
 3 : 2
19.09 19:30
Сочи – СКА
 4 : 7
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости