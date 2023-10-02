«Сочи» победил СКА дома, у Мичкова гол и две результативные передачи
«Сочи» обыграл СКА дома в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:4.
Нападающий сочинцев Матвей Мичков, права на которого принадлежат СКА, забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. Также у хозяев отличился дублем Амир Гараев, по одному голу у Никиты Феоктистова и Кирилла Рассказова.
У СКА забросил две шайбы Арсений Грицюк, по одной шайбе у Василия Глотова и Алекса Гальченюка.
«Сочи» занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 18 очками в 13 матчах. СКА идет на восьмой строчке Запада с 12 очками в 12 играх.
В матче с «Сочи» прервалась серия петербуржцев из четырех побед подряд. Сочинцы победили СКА впервые с декабря 2017 года — тогда они выиграли со счетом 2:1.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — СКА (Санкт-Петербург) — 5:4 (1:1, 2:0, 2:3)
Голы: Грицюк — 2 (Сапего, Плешков), 3:26 — 0:1. Мичков — 4 (Тянулин), 4:03 — 1:1. Гараев — 3 (Тянулин, Мичков), 28:37 — 2:1. Феоктистов — 1 (Сагадеев), 38:36 — 3:1. Глотов — 3 (Гальченюк, Алистров), 44:48 — 3:2. Гараев — 4 (бол., Мичков, Тянулин), 55:29 — 4:2. Камалов — 1 (Кадейкин, Толчинский), 56:05 — 4:3. Рассказов — 3, 59:07 — 5:3. Гальченюк — 5 (Толчинский, Сапего), 59:54 — 5:4.
Вратари: Бердин — Плешков.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 24 (10+6+8) — 54 (14+19+21).
Судьи: Акузовский, Гашилов.
2 октября. Сочи. ДС Большой. 6595 зрителей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|14
|9
|5
|21
|2
|Лада
|14
|8
|6
|19
|3
|Ак Барс
|12
|8
|4
|17
|4
|Автомобилист
|13
|7
|6
|16
|5
|Сибирь
|13
|7
|6
|16
|6
|Трактор
|14
|7
|7
|16
|7
|Авангард
|11
|6
|5
|13
|8
|Сал. Юлаев
|12
|6
|6
|12
|9
|Амур
|12
|4
|8
|11
|10
|Барыс
|13
|3
|10
|10
|11
|Адмирал
|11
|3
|8
|8
|12
|Нефтехимик
|12
|3
|9
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|12
|9
|3
|19
|2
|Локомотив
|12
|9
|3
|18
|3
|Динамо М
|12
|9
|3
|18
|4
|Сочи
|12
|8
|4
|16
|5
|Спартак
|13
|7
|6
|16
|6
|Куньлунь РС
|14
|6
|8
|13
|7
|СКА
|11
|6
|5
|12
|8
|Динамо Мн
|12
|5
|7
|12
|9
|ЦСКА
|12
|5
|7
|11
|10
|Северсталь
|11
|5
|6
|11
|11
|Витязь
|12
|2
|10
|5
|2.10
|17:00
|
Металлург Мг – Нефтехимик
|8 : 3
|2.10
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|2 : 1 ОТ
|2.10
|18:00
|
Лада – Сал. Юлаев
|3 : 2
|2.10
|19:10
|
Динамо Мн – Барыс
|3 : 0
|2.10
|19:30
|
ЦСКА – Витязь
|9 : 1
|2.10
|19:30
|
Спартак – Локомотив
|2 : 4
|2.10
|19:30
|
Сочи – СКА
|5 : 4
|2.10
|19:30
|
Куньлунь РС – Динамо М
|2 : 3