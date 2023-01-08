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Сегодня, 19:27

Два очка Мичкова не спасли «Сочи» от поражения в матче против СКА

Иван Шитик
Корреспондент
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СКА победил &amp;quot;Сочи&amp;quot;.
Фото ХК СКА

«Сочи» на своем льду проиграл СКА со счетом 3:6 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Арендованный у питерского клуба 18-летний нападающий Матвей Мичков отметился в этой игре голом и результативной передачей.

Также в составе сочинцев голы забивали нападающие Сергей Попов и Тигран Ярулин.

В составе СКА отличались нападающие Василий Глотов, Марат Хайруллин, Никита Гусев и Валентин Зыков, а также защитник Степан Фальковский и Михаил Пашнин. Три результативные передачи сделал защитник питерцев Александр Никишин.

Нападающий СКА Николай Прохоркин восстановился после травмы и провел первый матч в сезоне, отметившись одним ассистом.

СКА одержал вторую победу в последних пяти матчах и продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 78 очков.

«Сочи» повторил антирекорд КХЛ, проиграв 19-й матч подряд. Команда располагается на последней строчке в лиге (18 очков).

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«Сочи» (Сочи) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:6 (2:0, 1:3, 0:3)

Голы: Попов — 6 (бол., Мичков), 5:30 — 1:0. Ярулин — 3 (Авершин, Уткин), 12:22 — 2:0. Глотов — 6 (Хайруллин, Камалов), 21:56 — 2:1. Фальковский — 6 (Никишин, Яшкин), 22:37 — 2:2. Пашнин — 3 (Хайруллин, Глотов), 22:53 — 2:3. Мичков — 3 (Попов), 31:20 — 3:3. Хайруллин — 22 (бол., Гусев, Никишин), 50:52 — 3:4. Гусев — 15 (Никишин, Прохоркин), 53:10 — 3:5. Зыков — 8 (п.в.), 57:25 — 3:6.

Вратари: Бердин (56:56 — 57:25) — Подъяпольский.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 24 (11+10+3) — 45 (10+16+19).

Судьи: Бирин, Юдаков.

8 января. Сочи. ДС Большой. 5235 зрителей.

ХК СКА
ХК Сочи
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