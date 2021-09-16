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СКА всухую обыграл «Сочи» в матче КХЛ

21:50
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СКА обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой армейцев со счетом 2:0. Дубль в составе победителей оформил Йоонас Кемппайнен.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Кемппайнен — 2 (Пыленков, Бурдасов), 37:25 — 0:1. Кемппайнен — 3 (Кузьменко), 42:32 — 0:2.

Вратари: Хелльберг — Юханссон.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 15 (5+5+5) — 33 (11+9+13).

Судьи: Беляев, Кулаков.

16 сентября. Сочи. ДС "Большой".

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Александр Кравченко все материалы автора

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