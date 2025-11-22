«Сочи» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

«Сибирь» в гостях обыграла «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

«Сибирь» набрала 21 очко и занимает последнее место в таблице Восточной конференции. «Сочи» с 19 очками — на последней строчке таблицы «Запад».