«Сибирь» обыграла «Сочи» в матче аутсайдеров

«Сибирь» на выезде обыграла «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

У гостей шайбы забросили Тимур Ахияров и Иван Чехович. У хозяев отличился Павел Дедунов.

«Сибирь» набрала 21 очко и занимает последнее место в таблице Восточной конференции. «Сочи» с 19 очками — на последней строчке таблицы «Запад».