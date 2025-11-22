«Сочи» и «Сибирь» сыграют в чемпионате КХЛ 22 ноября

«Сочи» и «Сибирь» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 22 ноября. Игра пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

22 ноября, 17:00. ДС Большой (Сочи) Сочи Сибирь

За основными событиями и результатом игры «Сочи» — «Сибирь» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Для жителей Новосибирска игру также покажет местный канал «ОТС».

«Сочи» набрали 19 очков в 26 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Сибирь» — 19 очков в 28 играх.

В среду сочинцы обыграли «Салават Юлаев» (2:1), а новосибирцы в четверг выиграли по буллитам у московского «Динамо» (4:3 Б).

Матч «Сочи» — «Сибирь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс