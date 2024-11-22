«Сочи» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Сочи» примет «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 22 ноября. Игра будет проходить во Дворце спорта «Большой» в Сочи, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и телеканал «КХЛ». В Новосибирске игру также будет показывать местный канал «ОТС».
С основными событиями игры «Сочи» — «Сибирь» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В сентябре новосибирцы победили сочинцев со счетом 4:2.
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 эти команды провели по 26 матчей, «Сочи» набрал 22 очка, а «Сибирь» — 23. Перед этой встречей «Сочи» проиграл «Барысу» (3:6), а «Сибирь» — московскому «Динамо» (2:4).
Матч «Сочи» — «Сибирь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
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|И
|В
|П
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|1
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|19
|9
|42
|2
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|17
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|9
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|5
|Металлург Мг
|30
|15
|15
|31
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|Адмирал
|30
|12
|18
|29
|7
|Нефтехимик
|30
|10
|20
|28
|8
|Лада
|27
|10
|17
|25
|9
|Авангард
|27
|11
|16
|24
|10
|Сибирь
|26
|10
|16
|23
|11
|Барыс
|28
|9
|19
|20
|12
|Амур
|28
|5
|23
|13
|22.11
|16:30
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Авангард – Адмирал
|2 : 1
|22.11
|17:00
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Барыс – Амур
|- : -
|22.11
|19:10
|
Динамо Мн – Динамо М
|- : -
|22.11
|19:30
|
Сочи – Сибирь
|- : -