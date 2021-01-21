«Сочи» обыграл «Сибирь» и прервал серию из семи поражений

«Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Сибирь» со счетом 3:0.

Шайбы забросили Сергей Шмелев, Иван Мищенко и Игорь Руденков.

Сочинский клуб прервал серию из семи поражений.

После этого матча «Сочи» с 34 очками занимает 10-е место в Западной конференции, «Сибирь» с 44 очками — на 9-й строчке Востока.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Шмелев — 18 (Петьков, Точицкий), 16:13 — 1:0. Мищенко — 1 (Руденков, Точицкий), 57:46 — 2:0. Руденков — 12 (п.в., Мироманов, Александров), 59:05 — 3:0.

Вратари: Красиков — Сятери (58:15 — 59:05).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 30 (12+10+8) — 35 (10+11+14).

Судьи: Одиньш, Франо.

21 января. Сочи. ДС «Большой». 1229 зрителей.