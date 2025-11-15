Хоккей
Сегодня, 17:21

«Сочи» дома победил «Шанхай Дрэгонс»

Сергей Ярошенко

«Сочи» на своем льду обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.

У хозяев 2 очка набрали Даниил Сероух (1+1) и Максим Эллис (1+1), также шайбы забросили Рафаэль Бикмуллин и Уильям Биттен. У китайской команды по 2 очка на счету Ника Меркли (1+1) и Борны Рендулича (1+1).

«Сочи» набрал 16 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Шанхай» с 28 очками — на седьмой строчке «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
15 ноября, 15:00. ДС Большой (Сочи)
Сочи
Шанхай Дрэгонс
Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
Радулов вернулся в состав «Локомотива» и сыграет с «Барысом»

Тренер «Сибири» Люзенков — о серии поражений: «Эта ситуация всем надоела»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 26 20 6 42
2 Ак Барс 26 17 9 36
3 Авангард 25 15 10 33
4 Нефтехимик 27 15 12 31
5 Автомобилист 27 14 13 31
6 Трактор 27 13 14 31
7 Амур 25 10 15 24
8 Салават Юлаев 25 10 15 22
9 Барыс 26 8 18 21
10 Адмирал 23 8 15 20
11 Сибирь 26 7 19 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 26 18 8 38
2 Торпедо НН 28 18 10 38
3 Динамо Мн 25 16 9 35
4 Северсталь 26 17 9 34
5 Динамо М 26 16 10 33
6 Спартак 26 13 13 29
7 Шанхай Дрэгонс 25 11 14 28
8 ЦСКА 26 12 14 26
9 СКА 25 11 14 26
10 Лада 26 8 18 19
11 Сочи 24 6 18 16
Результаты / календарь
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
15.11 13:30 Сибирь – Динамо М 2 : 3
15.11 15:00 Сочи – Шанхай Дрэгонс 4 : 2
15.11 17:00 Локомотив – Барыс - : -
Все результаты / календарь

