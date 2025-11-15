«Сочи» дома победил «Шанхай Дрэгонс»

«Сочи» на своем льду обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.

У хозяев 2 очка набрали Даниил Сероух (1+1) и Максим Эллис (1+1), также шайбы забросили Рафаэль Бикмуллин и Уильям Биттен. У китайской команды по 2 очка на счету Ника Меркли (1+1) и Борны Рендулича (1+1).

«Сочи» набрал 16 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Шанхай» с 28 очками — на седьмой строчке «Запада».