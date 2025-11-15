«Сочи» и «Шанхай Дрэгонс» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 15 ноября. Матч пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи и начнется в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

15 ноября, 17:00. ДС Большой (Сочи) Сочи Шанхай Дрэгонс

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Сочи» — «Шанхай Дрэгонс» в матч-центре нашего сайта.

Встречу в Сочи покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ.

В сезоне КХЛ-2025/26 «Сочи» провели 23 матча, набрали 14 очков и перед этим игровым днем занимали 11-е место на «Западе», предыдущим соперником черноморцев было «Торпедо» (3:5). У «Шанхай Дрэгонс» — 24 игры, 28 очков и седьмая строчка в конференции, в понедельник «драконы» обыграли московское «Динамо» (4:1).