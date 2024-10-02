«Сочи» — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ

«Сочи» дома обыграл «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале FONBET чемпионата КХЛ.

«Сочи» (6 очков) одержал первую победу за 5 матчей и занимает последнее, 11-е место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (12) находится на 7-й строчке.