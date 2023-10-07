10:1! «Северсталь» на выезде разгромила «Сочи»
«Северсталь» на выезде одержала крупную победу над «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 10:1.
У команды из Череповца забивали Кирилл Пилипенко (дубль), Никита Коростелев (хет-трик), Руслан Абросимов, Василий Токранов, Александр Скоренов, Дмитрий Моисеев и Тимур Муханов. У сочинской команды отличился Артур Тянулин.
«Северсталь» поднялась на 8-ю позицию в таблице Западной конференции, набрав 15 очков в 14 играх. «Сочи» сохранил третье место (20 очков в 15 встречах).
Череповецкая команда 9 октября на своем льду примет московское «Динамо». Клуб из Сочи в этот же день сыграет с ЦСКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» — «Северсталь» (Череповец) — 1:10 (1:2, 0:2, 0:6)
Голы: Тянулин — 4 (Мичков), 13:12 — 1:0. Пилипенко — 4 (бол., Токранов), 16:05 — 1:1. Коростелев — 4 (бол., Абросимов, Шумилов), 17:25 — 1:2. Коростелев — 5 (Иванцов, Скоренов), 32:16 — 1:3. Абросимов — 3 (Ильин, Седов), 33:07 — 1:4. Пилипенко — 5 (мен., Аймурзин, Барберио), 42:59 — 1:5. Коростелев — 6 (Скоренов), 44:16 — 1:6. Токранов — 2 (Ильин, Лишка), 48:22 — 1:7. Скоренов — 6 (бол., Седов, Коростелев), 50:46 — 1:8. Моисеев — 7, 57:11 — 1:9. Муханов — 2 (Пилипенко, Аймурзин), 58:26 — 1:10.
Вратари: Третьяк (Богданов, 44:16) — Шугаев.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 19 (7+7+5) — 47 (14+19+14).
Судьи: Букин, Сидоренко.
7 октября. Сочи. ДС Большой.
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