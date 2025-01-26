«Северсталь» по буллитам обыграла «Сочи» и одержала четвертую победу подряд

«Северсталь» на выезде победила «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

Победный буллит реализовал Александр Скоренов.

В основное время дубль у гостей оформил Давид Думбадзе. Еще одна шайба на счету Марка Барберио. У сочинцев отличились Артур Тянулин, Тимур Хафизов и Амир Гараев.

«Сочи» (33 очка) остается на последнем месте в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (63) поднялась на второе место на «Западе». Череповчане одержали четвертую победу кряду.

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«Сочи» — «Северсталь» (Череповец) — 3:4 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Тянулин — 10 (Волков, Хафизов), 22:58 — 1:0. Хафизов — 15 (бол., Тянулин, Попов), 25:08 — 2:0. Барберио — 2 (Скоренов, Грудинин), 29:35 — 2:1. Гараев — 2 (Венгрыжановский), 47:41 — 3:1. Думбадзе — 10 (Подшивалов, Чуркин), 49:13 — 3:2. Думбадзе — 11 (Кручинин, Калдис), 58:17 — 3:3.

Победный буллит: Скоренов.

Вратари: Волохин — Самойлов.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 31 (7+17+6+1) — 38 (12+12+13+1).

Судьи: Лазарев, Спирин.26 января. Сочи. ДС Большой. 4122 зрителя