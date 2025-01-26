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Сегодня, 19:25

«Северсталь» по буллитам обыграла «Сочи» и одержала четвертую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Северсталь» на выезде победила «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

Победный буллит реализовал Александр Скоренов.

В основное время дубль у гостей оформил Давид Думбадзе. Еще одна шайба на счету Марка Барберио. У сочинцев отличились Артур Тянулин, Тимур Хафизов и Амир Гараев.

«Сочи» (33 очка) остается на последнем месте в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (63) поднялась на второе место на «Западе». Череповчане одержали четвертую победу кряду.

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«Сочи» — «Северсталь» (Череповец) — 3:4 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Тянулин — 10 (Волков, Хафизов), 22:58 — 1:0. Хафизов — 15 (бол., Тянулин, Попов), 25:08 — 2:0. Барберио — 2 (Скоренов, Грудинин), 29:35 — 2:1. Гараев — 2 (Венгрыжановский), 47:41 — 3:1. Думбадзе — 10 (Подшивалов, Чуркин), 49:13 — 3:2. Думбадзе — 11 (Кручинин, Калдис), 58:17 — 3:3.

Победный буллит: Скоренов.

Вратари: Волохин — Самойлов.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 31 (7+17+6+1) — 38 (12+12+13+1).

Судьи: Лазарев, Спирин.26 января. Сочи. ДС Большой. 4122 зрителя

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Сочи
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 50 38 12 78
2 Северсталь 49 31 18 63
3 Динамо М 48 30 18 63
4 Спартак 47 28 19 62
5 ЦСКА 47 27 20 62
6 СКА 48 27 21 59
7 Динамо Мн 46 25 21 56
8 Торпедо 48 22 26 52
9 Куньлунь РС 48 21 27 46
10 Витязь 48 19 29 43
11 Сочи 48 14 34 33
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 51 32 19 69
2 Автомобилист 48 29 19 64
3 Сал. Юлаев 48 31 17 64
4 Ак Барс 47 30 17 62
5 Металлург Мг 49 29 20 62
6 Авангард 47 24 23 51
7 Адмирал 49 21 28 51
8 Сибирь 49 21 28 50
9 Нефтехимик 49 15 34 43
10 Лада 47 18 29 42
11 Амур 49 12 37 29
12 Барыс 50 11 39 28
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Барыс – Сибирь
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26.01 17:00
Сочи – Северсталь
 3 : 4 Б
26.01 17:00
Нефтехимик – Лада
 4 : 2
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