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Сегодня, 21:38

«Сочи» одержал победу над «Северсталью» в домашнем матче

Алина Савинова
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«Сочи» дома обыграл «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.

У сочинской команды заброшенными шайбами отметились Артур Тянулин, Данила Галенюк, Сергей Попов, Тимур Хафизов и Амир Гараев. У клуба из Череповца забивали Руслан Абросимов, Данил Аймурзин и Дмитрий Моисеев.

После этой игры «Сочи» занимает 3-е место в таблице Западной конференции (10 очков за 8 игр). «Северсталь» идет на 7-й позиции (7 очков за 6 встреч).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Северсталь» (Череповец) — 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)

Голы: Тянулин — 3 (Гараев), 29:54 — 1:0. Галенюк — 1 (Криштоф, Рендулич), 30:19 — 2:0. Абросимов — 2 (Ильин), 34:11 — 2:1. Аймурзин — 1 (Петунин, Барберио), 41:52 — 2:2. Попов — 2 (Рендулич, Грэм), 52:37 — 3:2. Хафизов — 4 (Сагадеев), 56:32 — 4:2. Моисеев — 5 (Абросимов, Давыдов), 56:57 — 4:3. Гараев — 2 (Галенюк, Мичков), 58:06 — 5:3.

Вратари: Третьяк — Шостак (58:15).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 19 (5+7+7) — 35 (16+11+8).

Судьи: Оленин, Соин.

18 сентября. Сочи. ДС Большой. 4045 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
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2 Торпедо 7 5 2 11
3 Сочи 8 5 3 10
4 Локомотив 7 5 2 10
5 Спартак 8 4 4 9
6 Куньлунь РС 8 4 4 8
7 Северсталь 6 3 3 7
8 ЦСКА 8 3 5 7
9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 7 2 5 4
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