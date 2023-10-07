«Сочи» — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ
«Сочи» и «Северсталь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Сочи в субботу, 7 октября. Череповецкая команда одержала победу со счетом 10:1.
Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
Счет в игре открыл нападающий сочинской команды Артур Тянулин (13:12). Эта шайба стала единственной для клуба из Сочи в матче. Далее у команды из Череповца забивали Кирилл Пилипенко (16:05; 42:59), Никита Коростелев (17:25; 32:16; 44:16), Руслан Абросимов (33:07), Василий Токранов (48:22), Александр Скоренов (50:46), Дмитрий Моисеев (57:11) и Тимур Муханов (58:26).
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|13:00
|
Куньлунь РС – Спартак
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|
Авангард – Трактор
|1 : 4
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Динамо М – Торпедо
|1 : 7
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Сочи – Северсталь
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