«Сочи» — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ

«Сочи» и «Северсталь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Сочи в субботу, 7 октября. Череповецкая команда одержала победу со счетом 10:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Счет в игре открыл нападающий сочинской команды Артур Тянулин (13:12). Эта шайба стала единственной для клуба из Сочи в матче. Далее у команды из Череповца забивали Кирилл Пилипенко (16:05; 42:59), Никита Коростелев (17:25; 32:16; 44:16), Руслан Абросимов (33:07), Василий Токранов (48:22), Александр Скоренов (50:46), Дмитрий Моисеев (57:11) и Тимур Муханов (58:26).

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».